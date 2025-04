Livro da Embrapa São Carlos mostra que tecnologias digitais contribuem para impulsionar sistemas integrados

Tecnologia aplicada à pecuária pode otimizar a produção, criando sistemas mais eficientes e sustentáveis - Crédito: Juliana Sussai

As áreas de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) têm se destacado no Brasil pelas altas taxas de produtividade, pelo aumento da biodiversidade, da eficiência, da rentabilidade, da sustentabilidade e do bem-estar animal. A adoção de tecnologias digitais nesses modelos pode elevar ainda mais essas vantagens competitivas. Estima-se que atualmente existam mais de 17 milhões de hectares cultivados desses modelos no Brasil.

No livro Agricultura de Precisão: um novo olhar na era digital, da Embrapa, os sistemas integrados têm uma seção dedicada para apresentar soluções tecnológicas utilizadas nessas áreas e resultados de pesquisas de centros da Embrapa que atuam com essa linha.

De acordo com o pesquisador Alberto Bernardi, da Embrapa Pecuária Sudeste, que também é um dos editores do livro, a seção 5 explora como a integração de diferentes sistemas pode aumentar a eficiência produtiva, reduzir custos e promover práticas mais sustentáveis e apresenta qual o papel da pecuária de precisão nesse contexto.

Os autores destacam como a tecnologia aplicada à pecuária pode otimizar a produção, criando sistemas mais eficientes e sustentáveis. Um dos exemplos de soluções digitais utilizadas é o monitoramento animal com sensores e IoT, com coleta de dados em tempo real sobre saúde, localização, temperatura e atividade dos animais, permitindo detecção precoce de doenças, identificação de cio para melhorar a reprodução e controle do bem-estar animal.

Para Bernardi, a pecuária de precisão está revolucionando os modelos de produção agropecuária. "Não é apenas uma tecnologia isolada, ela permite a sinergia entre animais, lavouras e florestas. Quando aplicamos sensores de monitoramento animal, georreferenciamento de pastagens e análise de dados em tempo real, estamos criando sistemas integrados verdadeiramente inteligentes. Isso resulta em solos mais férteis, maior sequestro de carbono e uma produção animal que dialoga diretamente com a agricultura sustentável", observa o pesquisador.

As pesquisas comprovam que a integração de tecnologias digitais na pecuária, associada ao ILPF, aumenta a matéria orgânica do solo e sequestra mais carbono que modelos convencionais.

Bernardi acredita que até 2030, a pecuária de precisão será indispensável para qualquer propriedade que queira ser competitiva.

