Morte de Monsenhor Luiz Cechinato completa 8 anos

O padre Monsenhor Luiz Cechinato: uma vida de dedicação à fé e o amor ao próximo - Crédito: divulgação

Há exatamente oito anos, morria, no dia 3 de abril de 2017, o Monsenhor Luiz Cechinato. Ele foi internado no dia 1º de abril por conta de uma suspeita de infecção intestinal e estava na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Unimed São Carlos. Ele tinha 85 anos.

O falecimento foi comunicado pelo Facebook da Diocese de São Carlos, que organizou a cerimônia de despedida. O corpo foi velado na Catedral de São Carlos no dia 4 de abril e, após uma celebração presidida pelo Bispo Diocesano Dom Paulo Cezar, foi sepultado na cripta da igreja.

TRAJETÓRIA - Nascido em Leme em 27 de junho de 1931, filho de Domingos Cechinato e Rosa Romanzotti Cechinato, ele estudou no Seminário Menor de São Carlos (1949-1954). Cursou Filosofia e Teologia no Seminário Central do Ipiranga, em São Paulo, de 1955 a 1961. Recebeu a ordenação de Presbítero aos 24/12/1961. Foi pároco da Catedral de São Carlos durante 21 anos e, desde 2002, era pároco da Paróquia São Francisco de Assis.

DOIS ANOS DEPOIS Dois anos depois de sua morte, em 27 de setembro de 2019, foi lançado, na Paróquia São Francisco de Assis em São Carlos o livro "Semeador", de autoria do Monsenhor Luiz Cechinato. Esta foi a última obra escrita pelo sacerdote antes de sua morte ocorrida no dia 3 de abril de 2017. Uma coleção de histórias com bons ensinamentos, como um punhado de boas sementes.

O AUTOR - Padre Luiz também era jornalista, autor de 28 obras, 6 livros pequenos de reflexão e oração. Escreveu pela Editora Santuário e Vozes. Além de outras publicações autônomas. Fundou o jornal "Folha de Borborema" em 25 de outubro de 1964, a tipografia São Sebastião (hoje gráfica e editora) em 7 de setembro de 1965, e o jornal "Candeia", em Bariri, em 18 de novembro de 1972 e contribuiu durante muitos anos com o Jornal 'Primeira Página', da cidade de São Carlos com artigos e textos.

LIVROS DO MONSENHOR LUIZ CECHINATO

O Reino de Deus

A Missa parte por parte

A Quem iremos, Senhor?

Puebla ao Alcance de Todos

O Sacramento da Confirmação

Reconciliai-vos

Conheça melhor a Bíblia

A Bondade faz Maravilhas

Caminhando com Jesus

Valorizando a Vida

Tia Rita

Luz no meu Caminho

O Batismo, Vida Nova

Orações e Mensagens

Os vinte séculos de Caminhada da Igreja

Nossa Fé, Segundo o Catecismo da Igreja Católica

Lendas e Fatos à Luz da Fé

Como sair da Depressão

Palavra de Deus, Palavras de Vida

Escola Bíblica I

Escola Bíblica II

Escola Bíblica III

Escola Bíblica IV

Sementes da Vida

Histórias da Bíblia para Crianças

Cristianismo e Judaísmo

Celebrando a Palavra de Deus nas Famílias

Calendário da Fé

LIVRETOS

Oração da Noite

A Mãe Feliz

Meu Pai, Meu Amigo!

Sonhos do Menino Jesus

Jesus, os Apóstolos e Evangelistas

Banquete do Bichos

