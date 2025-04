SAAE inicia montagem de reservatório de água que vai beneficiar a região do Cidade Aracy

Montagem do reservatório - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) começou nesta quarta-feira, 02/04, a instalação dos anéis do reservatório metálico do Centro de Produção, Reservação e Distribuição de Água Potável na área própria da autarquia, localizada no Cedrinho (Distrito Industrial), que tem 1.713 m2.

RESERVATÓRIO COM 2,6 MILHÕES DE LITROS D’ÁGUA - Neste espaço, está sendo construído um poço tubular profundo, de 320 m, com capacidade de vazão de 200 m3/h, bem como um Reservatório Apoiado Cilíndrico Metálico com capacidade para 2.650 m3 de água, o equivalente a 2 milhões e 650 mil litros. A obra também inclui uma casa de bombas, uma casa de química e uma cabine de energia elétrica.

CIDADE ARACY: REGIÃO MAIS BENEFICIADA - Ainda haverá uma adutora com 2.217 m, com 250 milímetros de diâmetro, para interligar o Reservatório do Cedrinho com a CDHU, o que permitirá enviar água para a grande Cidade Aracy e aliviar a Vila Alpes. Com isso, Cidade Aracy poderá contar com um poço profundo do SAAE quase que exclusivo para atender a demanda da região com a maior densidade populacional.

O investimento do SAAE é de R$ 10,3 milhões, e o prazo de execução contratual é de 12 meses. A obra teve início em julho de 2024, e a previsão de entrega é julho de 2025. A construção é supervisionada por engenheiros e técnicos do SAAE e o consórcio licitado e contratado para executar o serviço é“Eficiência São Carlos/Cedrinho”, formado pelas empresas RHS Controls e Uniper.

O presidente do SAAE, Derike Contri, disse que está muito otimista com esta nova etapa de construção do poço que, segundo ele, será fundamental para reforçar e melhorar, de uma vez por todas, o abastecimento de água na Cidade Aracy e adjacências. “A cada momento que avançamos nesta obra, estamos mais perto de uma solução esperada há muitos anos pelos moradores desta grande região de São Carlos. Por orientação do prefeito Netto Donato, acompanhamos a par e passo todo o trabalho para que consigamos respeitar o prazo e, se possível, até antecipar a entrega. Acreditamos que este poço profundo do Cedrinho será, literalmente, um divisor de águas entre passado e futuro, quando o assunto é abastecimento na região sul de São Carlos”.

