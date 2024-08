Trabalhadores aprovam proposta e chega ao fim greve na Tecumseh

Proposta apresentada pela Tecumseh é aprovada por unanimidade: trabalhadores retornaram às atividades - Crédito: Divulgação

Fim do empasse! Após cinco dias, terminou a greve dos trabalhadores da Tecumseh. As duas plantas de São Carlos estavam com as atividades paralisadas desde o último dia de julho.

O movimento grevista terminou após assembleia realizada na manhã deste domingo, 4, na sede de campo do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté. Foi aceita a proposta enviada pela direção da empresa e as atividades normais começaram na manhã desta segunda-feira, 5.

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, os trabalhadores conseguiram importante conquista, com um reajuste salarial com reposição da inflação e 2% de aumento real; reajuste no tíquete alimentação em R$ 700; reajuste da PLR; manutenção das cláusulas sociais; não a terceirização (não terceirizar atividade final a partir de agora); mudança de turno (trabalhar de segunda-feira a sexta-feira) e o compromisso da empresa nas próximas negociações discutir a redução de jornada de trabalho.

Em entrevista ao São Carlos Agora, o presidente da entidade, o sindicalista Vanderlei Strano informou que foi uma vitória da classe trabalhadora. “O resultado veio através da união de todos. Fizemos uma assembleia e todos os itens foram aprovados por unanimidade. Fica um exemplo para os outros metalúrgicos, já que estamos em campanhas salariais com outras empresas”, disse o sindicalista.

