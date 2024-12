Touro São Carlense é eleito o melhor do Brasil

Compartilhar no facebook

Campeão Brasileiro - Crédito: Reprodução Cnar

O Touro São Carlense, Reino Encantado, mais uma vez surpreendeu e dessa vez foi eleito o melhor Touro do Brasil, ficando com o título de Campeão Brasileiro.

Em agosto desse ano, o touro já havia surpreendido, pois classificou para a final do Barretão 2024 e neste último domingo, 08, foi reconhecido e condecorado como o melhor Touro do Brasil.

O Reino Encantado é muito conhecido e requisitado nos rodeios, pois sempre está entre os melhores e dessa vez disputou com outros nove touros a final nacional do rodeio ( FNR ) na 54ª Exposição Municipal Agropecuária e Industrial de Avaré (EMAPA), onde os dez melhores touros do Brasil disputam quem é o melhor e mais uma vez, o Touro Reino Encantado, não decepcionou e levou essa grandiosa conquista.

O São Carlense Leandro Bueno, proprietário do touro, está muito feliz pela conquista e espera mais títulos nos próximos anos. "Estou muito feliz com mais essa conquista, pois hoje o Reino Encantado é o campeão brasileiro dos touros e isso mostra que nosso trabalho vem sendo bem feito e com isso nos próximos anos, estaremos mais forte e reconhecido mundialmente, sem contar que para os amantes de rodeio, o nome de São Carlos é elevado mundialmente" falou Leandro Bueno.

E continuou. “Sem contar que existem muitas tropas e touros espalhados pelo Brasil e a minha Companhia Leandro Bueno, conseguiu esse feito. Estou muito feliz e agradeço a Deus e a Nossa Senhora Aparecida” finalizou.

A organização e reconhecimento foi feito pela Confederação Nacional de Rodeio ( CNAR ), que é uma entidade nacional de administração do desporto sem fins lucrativos e que desde 2001, é a única reconhecida pelo Ministério dos Esportes, desta forma somente ela pode chancelar os campeonatos estaduais e brasileiro de rodeio profissional.

