Tiro de Guerra apoia Educação na retirada de inservíveis das escolas

Crédito: Divulgação

Com o objetivo de manter organizado o ambiente, disponibilizar espaço no interior das unidades escolares e evitar a proliferação de insetos, equipes da Secretaria Municipal de Educação (SME) com o apoio do Tiro de Guerra de São Carlos (TG 02-035), realizaram uma força tarefa para retirar bens inservíveis das escolas.

Os espaços conquistados são fundamentais para a melhoria da qualidade de ensino dos alunos na medida em que podem abrigar os novos móveis, brinquedos, material de áudio visual, tendas, entre outros equipamentos disponibilizados dentro da programação do almoxarifado da Educação.

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, explicou que existe uma grande quantidade de bens inservíveis armazenados no antigo Fazenda Hotel e no Palacete Conde do Pinhal e a SME está substituindo uma grande quantidade de mobiliário das escolas.

As carteiras conservadas estão sendo armazenadas em locais com garantia de proteção como na Fazenda Hotel e outra quantidade de materiais inservíveis como sucata (sem proteção) será leiloada por quilo. A Secretaria Municipal de Fazenda já prepara um leilão para se possa ser promovida a venda destes bens inservíveis (sucata).

O secretário Roselei Françoso enfatizou, ainda, que os bens que ainda tem condições de uso têm sido destinados ou remanejados para outras escolas que tem interesse no uso e também para o terceiro setor por meio de um comodato.

“Não existe essa questão de que se está retirando equipamento novo para colocar outro novo, isso não é realidade. Houve mudanças e a SME comprou mobiliário novo para alguns locais. Para uma determinada escola o conjunto com quatro carteiras é melhor que a carteira individual, portanto foi feita a substituição. Também ocorreram mudanças de prédio em virtude de obras, mas posso garantir que não há nenhum tipo de malversação dos recursos públicos”, detalhou Roselei.

O secretário disse que foram retirados materiais inservíveis em mais de 15 escolas. “Quero agradecer ao Tiro de Guerra pela importante parceria que fez com a Secretaria Municipal de Educação, ajudando a tornar os ambientes das nossas escolas mais saudáveis, mais seguros e apropriados para as nossas crianças. Eles também nos ajudaram na mudança de alguns materiais de uma unidade para outra. Meu agradecimento aos jovens que servem o exército brasileiro que prestaram um verdadeiro trabalho de cidadania”, finalizou Roselei Françoso.

