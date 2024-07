Thiago e João recebem títulos de Comerciantes do Ano na Câmara de São Carlos

Thiago e João - Crédito: divulgação

Na última sexta-feira, 26 de julho, a presidente da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), Ivone Zanquim, participou da sessão solene que entregou os títulos de “Comerciante do Ano” ao empresário Thiago Carelli, da Guaraná São Carlos, e de “Comerciante Homenageado do Ano” ao empresário João Batista Rocha, da Felipe Calçados.

Essas homenagens, instituídas pela Lei Municipal nº 7.435, visam reconhecer os significativos serviços prestados ao desenvolvimento comercial do município.

A solenidade, que foi presidida pelo vereador Marquinho Amaral e reuniu autoridades da cidade e familiares dos homenageados, aconteceu no plenário da Câmara Municipal de São Carlos.

Em seu pronunciamento, Ivone destacou o importante trabalho dos homenageados em prol da economia são-carlense. “Ambos, através de suas empresas, não só contribuem para o desenvolvimento econômico de São Carlos, mas também promovem valores essenciais que fortalecem nosso comércio local. É gratificante ver como o Thiago e o João, com suas histórias de sucesso, inspiram novos empreendedores e reforçam a importância do nosso comércio”, afirmou. “Que suas trajetórias continuem a ser marcadas por conquistas e que suas empresas sigam crescendo e inovando, sempre pautadas pela ética e pelo compromisso com a nossa cidade”, completou a presidente.

Thiago Carelli agradeceu à ACISC e ao Legislativo pela homenagem recebida, dedicando-a à sua família. “Quero dedicar este prêmio à minha família, que sempre esteve ao meu lado, apoiando-me e inspirando-me a cada passo. À minha equipe de colaboradores, que com esforço e dedicação, fazem do Guaraná São Carlos uma empresa de sucesso. E, claro, aos nossos clientes, que são a razão de nosso empenho e a base de nosso crescimento”, destacou.

João Batista Rocha destacou que ser comerciante é enfrentar desafios diários e, muitas vezes, navegar por águas incertas. “Nos últimos anos, especialmente, enfrentamos momentos difíceis. A pandemia, a crise econômica e as constantes mudanças no comportamento dos consumidores nos obrigaram a nos reinventar e a encontrar novas formas de servir nossos clientes”, destacou. “Gostaria de agradecer à ACISC por esta honraria. Vocês desempenham um papel fundamental no fortalecimento do comércio local e na promoção do desenvolvimento econômico da nossa cidade”, completou.

Ivone também aproveitou para convidar todos os presentes, para o Jantar do Comerciante do Ano, um evento especial que celebra as conquistas e o espírito empreendedor da nossa comunidade. “Este ano, teremos o privilégio de desfrutar de uma noite inesquecível ao som do talentoso Alexandre Pires. O evento acontecerá no sábado, 03 de agosto, na Oasis São Carlos, e será uma oportunidade única para confraternizarmos e de prosseguirmos nossas homenagens para estes comerciantes que tanto contribuem com o desenvolvimento de nossa cidade”, finalizou.

A solenidade contou ainda com as presenças do vereador Bruno Zancheta; da secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Danieli Fernanda Favoretto Valenti; do secretário do Sincomercio, João Vagner Luzzi; do Major PM Paulo Nucci; dos membros da Diretoria da ACISC, José Fernando Domingues (Cygnus Seguros), Mozart Pedroso (Paraki Estacionamentos); Danilo Loretto (Sumirê); Reginaldo Ignácio (DeMillus); Hercílio Carvalho (Móveis Masotti); Eduardo Agazarian (Via Armenia); Fernando Chinaglia (Chinaglia Casa & Construção); e Irene Faccin (Colégio Cecília Meireles); do gerente executivo da ACISC, Alexandre Rosa, demais convidados.

Thiago Carelli

Thiago Carelli, aos 43 anos, representa a terceira geração à frente do Guaraná São Carlos, uma empresa com uma rica história de inovação e compromisso com a comunidade. Desde que assumiu a gestão do negócio, Thiago tem demonstrado grande capacidade de liderança e visão estratégica, contribuindo para o crescimento contínuo da empresa e fortalecendo seu impacto positivo na sociedade são-carlense.

João Batista Rocha

João Batista Rocha, da Felipe Calçados, é um exemplo de dedicação e perseverança. Com anos de trabalho árduo e paixão pelo que faz, João Batista construiu uma reputação sólida no comércio de calçados, sempre priorizando a qualidade e o atendimento ao cliente. Sua trajetória é marcada por inúmeras conquistas, que servem de inspiração para novos empreendedores.

