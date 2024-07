Terça-feira amanhece com fortes rajadas de vento e temperaturas em queda

SIGA O SCA NO

Terça-feira começou com céu nublado - Crédito: SCA

A terça-feira começou diferente dos últimos dias. O dia amanheceu com céu nublado e fortes rajadas de vento. As temperaturas também estão mais baixas e não devem ultrapassar os 22ºC.

Um sistema frontal desloca-se rapidamente pelo litoral do estado de São Paulo, mas ainda causando chuvas isoladas em algumas regiões paulistas, principalmente no sul, sudeste e faixa leste, onde a instabilidade será intensificada devido ao transporte de umidade oceânica. A entrada do sistema de alta pressão pós-frontal, causará declínio das temperaturas.

As temperaturas voltam a subir a partir desta quarta-feira.

