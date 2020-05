Tempo segue firme até quarta-feira; nova frente fria deve chegar na quinta e trazer chuva

Tempo estável, com predomínio de sol e poucas nuvens no estado de São Paulo, devido a atuação de uma massa de ar mais seco. Temperaturas estáveis.

Quinta-feira (21/05) Uma nova frente fria se aproximará do estado de São Paulo, como consequência, a tendência indica: aumento da nebulosidade com chuvas e trovoadas isoladas, a partir do período da tarde.