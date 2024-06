Tempo segue estável e sem previsão de chuva pelo menos até quinta-feira

Vista do Centro de São Carlos - Crédito: SCA

Segunda-feira (24/06)



O Tempo sobre o estado de São Paulo permanece com céu claro a poucas nuvens, sem chuva e com baixos índices de umidade do ar, devido a atuação de uma massa de ar seco. Temperaturas em ligeira elevação.

Terça-feira (25/06)



O Tempo permanece estável no interior do estado de São Paulo, com céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva, ainda devido à atuação de uma massa de ar seco. Apenas para a região sul e faixa leste litorânea, há previsão de chuvas fracas e isoladas, devido a passagem de uma frente fria pelo oceano Atlântico, próximo ao litoral paulista. Temperaturas em ligeiro declínio na faixa leste.

Quarta-feira (26/06) e Quinta-feira (27/06)



Frente fria desloca-se pelo oceano para o litoral do Rio de Janeiro. A condição de Tempo continua estável, com poucas nuvens no interior do estado de São Paulo. Contudo, a formação de um sistema de baixa pressão no oceano, próximo a costa paulista, mantém a nebulosidade acentuada e com previsão de chuvas fracas na faixa litorânea. Temperaturas em ligeiro declínio na faixa leste.

Fonte: IPMET

