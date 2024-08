Tempo muda drasticamente no domingo e frio deve permanecer até o meio da próxima semana em SP

Frio permance nesta quarta-feira - Crédito: arquivo

Sexta-feira (23/08)

Tempo estável com céu claro a poucas nuvens, baixa umidade do ar e temperaturas elevadas no estado de São Paulo, devido à atuação da massa de ar seco. No final do dia, uma nova frente fria aproxima-se do estado paulista.



Sábado (24/08) e Domingo (25/08)

Frente fria chega ao estado de São Paulo, trazendo instabilidades como o aumento da nebulosidade e chuvas isoladas, a partir do oeste e sul do estado. Na retaguarda da frente fria, a entrada do sistema de alta pressão pós-frontal, com forte massa de ar frio, causará acentuado declínio nas temperaturas a partir do domingo.



Segunda-feira (26/08)

Frente fria já se afasta do estado de São Paulo, na grande maioria das regiões paulistas a nebulosidade diminui e não há mais previsão de chuva, apenas nas regiões nordeste e leste do estado ainda haverá previsão de chuvas isoladas. A atuação da massa de ar frio provoca declínio nas temperaturas, que persistirá, pelo menos, até a metade desta semana.



