Tempo começa a mudar a partir desta quinta-feira; prepare-se para o frio

Quinta-feira (08/08)

Manhã com poucas nuvens e sem chuva na maior parte do estado de São Paulo. Contudo, a aproximação de uma nova frente fria no decorrer do dia, ocasiona aumento da nebulosidade e chuvas isoladas a partir do oeste e sul do estado. Temperaturas elevadas.

Sexta-feira (09/08)

Céu nublado e com chuvas isoladas no estado de São Paulo, na maior parte do período da manhã. Contudo, a nebulosidade começa a diminuir a partir do oeste e sul paulista, devido ao rápido deslocamento da frente fria pelo estado e pela entrada do sistema de alta pressão pós-frontal, o qual ocasionará acentuado declínio nas temperaturas.

Sábado (10/08)

Frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro. Em São Paulo, o dia começa com céu claro a parcialmente nublado, no oeste do estado. Nas demais regiões paulistas, a nebulosidade diminui gradativamente, assim como as chuvas no decorrer do dia. Entretanto, no nordeste e leste do estado, o céu continuará com nebulosidade mais acentuada e sujeito a chuvas isoladas, em função da proximidade da frente fria e do transporte do ar úmido do oceano para o continente. Temperaturas permanecem baixas.

Domingo (11/08) e Segunda-feira (12/08)

Massa de ar frio atua no estado de São Paulo, deixando o Tempo estável, com pouca nuvens e com baixas temperaturas.

