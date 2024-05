Tempo começa a mudar a partir da noite desta sexta-feira

Imagem Ilustrativa - Crédito: Agência Brasil

Sexta-Feira (24/05)



A chegada de uma nova frente fria ao estado de São Paulo, causará aumento da nebulosidade e áreas de chuvas isoladas, algumas com trovoadas, a partir do oeste e sul do estado. As Temperaturas entram em declínio a partir da noite, devido à entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal.

Sábado (25/05) até Segunda-feira (27/05)



Frente fria desloca-se pelo oceano, próximo ao litoral da região sudeste. A proximidade da frente fria e a formação de um cavado (região de baixa pressão) sobre o continente, mantêm a condição de instabilidade sobre o estado de São Paulo com muita nebulosidade e áreas de chuvas isoladas, algumas com trovoadas. Temperaturas em declínio.

Fonte IPMET

Leia Também