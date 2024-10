Temperaturas voltam a subir a partir deste sábado

Manhã de sábado com céu claro em São Carlos -

Sábado (05/10)



Tempo estável e com pouca nebulosidade no interior do estado de São Paulo, devido a atuação de uma massa de ar mais seco. No litoral a previsão é de nebulosidade variável sem chuva no período. Há previsão de chuvas fracas e isoladas no período da tarde. Temperaturas em elevação.

Domingo (06/10) e Segunda-feira (07/10)



Massa de ar seco continua atuando sobre o estado de São Paulo, mantendo a condição de Tempo estável com céu claro a poucas nuvens, sem previsão de chuva. Apenas no litoral paulista a nebulosidade permanece, mas sem previsão de chuva. Temperaturas estáveis. (IPMET)

