Temperaturas voltam a subir a partir desta quarta e não há previsão de chuva para os próximos dias

Vista do Centro de São Carlos - Crédito: SCA

Quarta-feira (31/07):

O dia será marcado por um céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas em elevação. É possível a ocorrência de chuvas fracas e isoladas no litoral paulista, devido à umidade proveniente do oceano. No interior do estado, o tempo permanece estável.

Quinta-feira (01/08) a Domingo (04/08):

A tendência é de continuidade do tempo seco e ensolarado em todo o estado de São Paulo. A massa de ar seco associada ao sistema de alta pressão inibe a formação de nuvens e a ocorrência de chuva. As temperaturas seguirão em gradual elevação ao longo do período.

Fonte: IPMET

Leia Também