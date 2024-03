Chuva -

Domingo (24/03) e Segunda-feira (25/03)



O sistema de alta pressão continua atuando no estado de São Paulo, mantendo as temperaturas baixas, porém perde intensidade permitindo a intensificação das instabilidades sobre o estado. O tempo segue com muita nebulosidade e com ocorrências de chuvas, principalmente nas região norte e nordeste. Temperaturas em elevação a partir da tarde da segunda-feira, mas ao que tudo indica, não teremos o calorão dos últimos dias.

IPMET

