Telhado de CEMEI desaba no Jardim Munique

Telhado desabou bem próximo do Parque Infantil - Crédito: colaborador

Na tarde deste domingo (29), parte do telhado da C.E.M.E.I. Prof. Antônio Cotrim, localizada no Jardim Munique, desabou. O incidente ocorreu nas proximidades do parquinho onde as crianças costumam brincar. Felizmente, por se tratar de um final de semana e com o ano letivo já encerrado, não havia ninguém no local no momento do desabamento.

Em nota oficial, a Prefeitura Municipal informou que "houve o desabamento parcial do telhado. As secretarias municipais de Educação e de Obras Públicas já estão averiguando os danos e providenciando a troca".

Ainda não há informações detalhadas sobre o que causou o desabamento.

Leia Também