Tecumseh do Brasil conclui negociação do acordo coletivo de 2024

Tecumseh - Crédito: Maycon Maximino

A Tecumseh do Brasil anunciou a conclusão das negociações do acordo coletivo de trabalho para a data-base de 2024. O documento, que deverá ser registrado no Ministério do Trabalho e Emprego nos próximos dias, traz benefícios para os colaboradores da empresa.

De acordo com nota enviada pela empresa, os funcionários serão beneficiados com ganhos reais nos reajustes salariais, além de um aumento no valor do ticket alimentação. Outra conquista importante foi a adequação da jornada de trabalho, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida aos colaboradores e seus familiares.

Em comunicado oficial, a Tecumseh do Brasil reforçou seu compromisso com os colaboradores.

