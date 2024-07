Tecumseh diz que negocia com Sindicato dos Metalúrgicos e analisa reivindicações pleiteadas

Tecumseh - Crédito: Maycon Maximino

A Tecumseh do Brasil informou através de nota que iniciou as negociações com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos. A empresa recebeu a pauta de reivindicações em 11 de julho e apresentou sua contraproposta no dia 30. A primeira reunião está marcada para 1º de agosto. A Tecumseh destaca o compromisso com o diálogo e a busca por um acordo que atenda a todos os envolvidos.

No último domingo (28), os trabalhadores da Tecumseh aprovaram em assembleia, o aviso de greve para pressionar a empresa a negociar a data-base 2024 junto ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté. A assembleia aconteceu no Clube de Campo dos Metalúrgicos e reuniu centenas de trabalhadores.

Os pontos principais da pauta de revindicações incluem reajuste salarial com reposição da inflação e o aumento real; reajuste no ticket alimentação; reajuste na PLR; redução de Jornada (40 horas semanais), sem redução do salário; e manutenção das cláusulas sociais; não a terceirização;

Confira nota na integra:

A Tecumseh do Brasil Ltda. vem a público informar que não mede esforços na análise e negociação das reivindicações recentemente pleiteadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos. Recebemos no dia 11 de julho de 2024 a pauta de reivindicações, pauta esta composta de 17 itens, muitos destes requerem uma análise atenta e responsável antes que seja apresentada uma posição oficial da empresa. Em 25 de julho de 2024 foi apresentada a proposta de agenda das negociações pela Tecumseh, sendo a primeira rodada sugerida para o dia 1º de agosto de 2024 na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos, reunião esta com as participações da diretoria do Sindicato e a Tecumseh.

Em 30 de julho de 2024 a Tecumseh protocolou no Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos a contra pauta das reivindicações com nossas propostas. Entendemos assim cumprir etapa importante nesse processo negocial que está em seu início, cuja data base é setembro, e reiteramos que mantemos o canal aberto ao diálogo construtivo de uma agenda importante para todos.

