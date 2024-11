Tecumseh avalia abrir fábrica na Zona Franca de Manaus

Tecumseh - Crédito: divulgação

Na última terça-feira (26), representantes da Tecumseh do Brasil, multinacional norte-americana especializada em compressores para refrigeração, visitaram a sede da Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus). Durante a reunião, anunciaram o lançamento de um novo produto na Zona Franca de Manaus para o próximo ano e informaram o início de estudos de previsões econômico-financeiras para a possível instalação de uma unidade produtiva no Polo Industrial de Manaus (PIM).

A Tecumseh, que atualmente possui uma fábrica em São Carlos, foi representada pelo presidente Ricardo Alexandre Maciel, pelo diretor-geral João Carlos Dobner e pelo diretor de Relações Institucionais Homero Cremn Busnello. Eles foram recebidos pelo superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, e pelos superintendentes-adjuntos Frederico Aguiar, Leopoldo Montenegro e Waldenir Vieira. "Nós estamos aumentando os investimentos em 30% para o ano que vem e, com a projeção do crescimento dos volumes de produção para os próximos anos, teremos também uma necessidade de expansão da nossa capacidade produtiva e por que não avaliar, do ponto de visto econômico-financeiro, se uma operação da Tecumseh em Manaus não faz sentido e é interessante para todos os envolvidos. As questões logísticas são de conhecimento de todos, mas vamos fazer o estudo e trabalhar juntos com todos os interessados para tentar viabilizar da melhor maneira possível", afirmou Maciel.

O superintendente Bosco Saraiva reafirmou o apoio da Suframa, disponibilizando equipes técnicas para colaborar nos estudos de previsões. Ele destacou o potencial da Zona Franca de Manaus: "A Zona Franca de Manaus é o segundo maior produtor de condicionadores de ar do mundo, atrás apenas da China, e nós sabemos, portanto, que este é um segmento de grande competitividade no mercado global. Esperamos que o desfecho do estudo da Tecumseh possa ser favorável à ZFM e que a empresa possa vir também fazer investimentos e gerar empregos em nossa região", afirmou Saraiva.

