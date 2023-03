Tecumseh apresenta lançamentos na Work Truck Week 2023

Tecumseh - Crédito: divulgação

Desde 2007, a Masterflux, marca da Tecumseh, fornece compressores e sistemas de corrente contínua para refrigeração móvel. A Masterflux é mais conhecida por seu Compressor Sierra, que é o compressor líder de mercado usado em aplicações no-idle (i.e., totalmente elétrico) para veículos comerciais, veículos especiais e caminhões. Na Work Truck Week 2023 em Indianápolis, EUA, a Masterflux exibirá seu portfólio de produtos agora ampliado, incluindo o compressor elétrico de 850V DC para refrigeração de veículos elétricos e aplicações no-idle ; seu novo Sistema Elétrico de Gerenciamento Térmico de Baterias (eBTMS) de 850V; e sua Unidade Elétrica para Transporte Refrigerado destinada a aplicações móveis.

“Desde o início dos anos 2000, fornecemos nosso compressor DC SIERRA, líder de mercado em aplicações de ar-condicionado para caminhões classe 8, de longa distância e outros segmentos de veículos elétricos comerciais. Agora, com base em nossa já comprovada tecnologia e anos de experiência nessas aplicações, estamos muito entusiasmados em apresentar nosso mais recente lançamento, o compressor de 850V DC para ar-condicionado projetado especificamente para o mercado de veículos elétricos”, afirma Robert Terry, gerente geral da Masterflux.

Em junho de 2022, no Battery Show, em Stuttgart, Alemanha, a Masterflux apresentou seu Compressor Alpine, que foi o primeiro compressor para bomba de calor e ar-condicionado disponível no mercado. O Alpine foi projetado no Brasil para fornecer até 10KW de refrigeração e a melhor eficiência da categoria em um pacote destinado especificamente para uso em veículos elétricos. Está disponível em uma ampla faixa de tensão, incluindo 48V DC, 350V DC, 650V DC e 850V DC e foi projetado para uso com diferentes refrigerantes, incluindo R-134a, R-1234yf e R-513a. Está em andamento, também, o desenvolvimento para uso com R290 (propano).

Na Work Truck Week 2023, a Masterflux também está apresentando sua nova Plataforma eBTMS-D, um sistema chiller plug-and-play com capacidade de 5kW a 9kW. Com compressor Alpine, o sistema pode ser operado até 850 V DC e oferece alta eficiência para ambos os modos de operação, refrigeração e bomba de calor. O sistema eBTMS foi desenvolvido especificamente para uso em veículos elétricos comerciais e destina-se ao

gerenciamento da temperatura do banco de baterias e powertrain (sistema de transmissão).

Para refrigeração de veículos elétricos de transporte “last mile” (do inglês, última milha, termo usado para vans e pequenos caminhões que fazem o último trecho da entrega em uma cadeia logística), a Masterflux apresentará seu novo eMRU, uma unidade elétrica para transporte refrigerado e a uma evaporadora slim. Este produto é projetado especificamente o transporte “last mile”, muito comum nos EUA e que já estão se popularizando também no Brasil. Akash Bhatia, Diretor Global da Masterflux Systems explica: “temos um número crescente de clientes que estão bastante interessados em adquirir sistemas completos em vez de apenas compressores elétricos, e isso se deve à nossa longa história e experiência no desenvolvimento de sistemas de refrigeração elétricos, além do fato de que nossas unidades são otimizadas para alta eficiência”.

A nova Masterflux eMRU é uma plataforma de sistemas de refrigeração elétrico de baixo perfil, abrangendo aplicações para resfriados e congelados. Possui ampla faixa de tensão de 12V DC a 350V DC, sendo que a capacidade de resfriamento varia de 1,5kW (5.000 BTU) até 5,5 KW (19.000 BTU) a 0º C, com refrigerantes R-404A, R-134a, R-1234yf, R-452A e R-290, possui modelos com um ventilador até 3 ventiladores. A unidade evaporadora slim, completa a linha de unidades elétricas de refrigeração trazendo alta eficiência para caminhões e vans comerciais. Bhatia complementa: “Combinamos nossa experiência de 90 anos em refrigeração da Tecumseh com os 20 anos de experiência da marca Masterflux em compressores elétricos DC.”

A linha Masterflux projeta, desenvolve e fornece ao mercado de veículos comerciais, compressores elétricos de corrente contínua para ar-condicionado há mais de duas décadas. Terry conclui que, “os compressores elétricos DC Masterflux são conhecidos por sua robustez e eficiência excepcional. Essas novas adições ao nosso portfólio compartilham essas mesmas qualidades e são adequadas para o crescente mercado comercial de veículos elétricos.”

Ao longo do ano, a marca Masterflux exibirá uma série de novas soluções de corrente contínua e capacidade variável para bomba de calor e refrigeração para aplicações no-idle (i.e., totalmente elétrico) e gerenciamento térmico para veículos elétricos em feiras e eventos futuros, como Work Truck Week e Battery Shows.

Sobre a Tecumseh

Fundada em 1934, a Tecumseh Products Company LLC é líder global na fabricação de compressores herméticos recíprocos, rotativos e scroll com capacidade de 1/15 a 30 HPs, além de oferecer uma linha completa de unidades condensadoras e sistemas de refrigeração e ar-condicionado para aplicações residenciais e comerciais. Os produtos Tecumseh são fabricados em quatro continentes e comercializados globalmente por meio

de uma rede de profissionais de vendas, atacadistas autorizados e distribuidores licenciados que oferecem marcas como: AE®, AE2®, AW®, Celseon®, L'Unite Hermetique®, Masterflux®, Silensys ® e Wintsys®. A sede mundial da Tecumseh Products Company LLC fica em

Ann Arbor, Michigan, EUA.

Leia Também