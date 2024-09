‘Speed Agro’: Sebrae abre inscrições para programa gratuito de aceleração de agtechs

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o programa “Speed Agro”, que tem o intuito de acelerar startups do agronegócio na região de São Carlos. A participação é gratuita e as agtechs interessadas têm até 22 de setembro para se inscrever pelo site https://programas.sebraestartups.com.br/in/speedagro. Mais informações pelo telefone/WhatsApp (16) 3362-1821.

O programa vai trabalhar no refinamento do produto das agtechs e auxiliar na ampliação das vendas, com rodadas de negócios, visitas técnicas e networking junto ao ecossistema do agronegócio do Estado de São Paulo. O objetivo é aproximar as startups participantes das principais empresas e instituições do agro, além de facilitar e preparar as agtechs para novos investimentos.

Durante o período de duração do Speed Agro, as startups terão acompanhamento individual e personalizado, receberão conteúdos temáticos de mercado, acesso à rede de mentores e a agentes locais de inovação (ALIs) e vão participar de uma comunidade do programa. As agtechs também terão conexões com parceiros e exposições gratuitas em até duas feiras ou eventos.

O programa já foi aplicado nos últimos anos e alavancou grandes agtechs do mercado agro na região. Neste ano, o lançamento das startups será na Feira do Empreendedor (FE24), que ocorre em outubro, na capital paulista.

Segundo o analista de negócios do Sebrae-SP Ícaro Tiberti, o programa dura cerca de oito meses e traz uma série de benefícios. “O speed é uma grande oportunidade para as startups e empresas deep techs, que já tenham realizado validações e que estejam faturando. Além de acelerar e ganhar escalabilidade, as startups selecionadas poderão se conectar com o ambiente das cinco cidades do corredor do agro.”

A partir de novembro ocorrem encontros nessas cinco cidades do corredor do agronegócio no estado: Campinas (novembro/24), Piracicaba (janeiro/25), Ribeirão Preto (fevereiro/25), São José dos Campos (março/25) e São Carlos (abril/25).

Quem pode participar?

Startups do setor do agronegócio, com CNPJ ativo no Estado de São Paulo e modelo de negócio consolidado;

Que tenham faturamento médio de R$ 7 mil por mês nos últimos 12 meses;

Com um founder atuando em tempo integral e com pelo menos mais um sócio e/ou equipe com habilidades complementares;

O produto/serviço precisa ser o principal da Startup.

Leia Também