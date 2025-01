Solário do HU-UFSCar contribui para recuperação e tratamento de pacientes

Solário do HU-UFSCar -

Com a missão de oferecer atendimento de excelência, o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar) promove atendimento humanizado, de forma acolhedora e integral, proporcionando oportunidades que impactam na experiência e recuperação do paciente.

Dentre as intervenções planejadas e realizadas em equipe, existe a possibilidade de atendimentos externos no Solário, um espaço da estrutura física local, onde é possível perceber o sol, o vento e os filhos externos ao ambiente hospitalar, considerado mais um ambiente terapêutico cuidadosamente pensado para proporcionar bem-estar físico e mental aos pacientes, especialmente aqueles internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A proposta visa permitir que pacientes em internação prolongada, principalmente idosos, que vivenciam condições como restrição ao leito, comprometimento do desempenho, exposição a estímulos estressores (luz, ruídos, temperatura) e privação de estímulos naturais, tenham oportunidade de minimizar esses danos, com Acompanhamento multiprofissional que promove impulsos sensoriais, cognitivos e motores, e ainda possibilita que o paciente tenha um momento de interação com sua família fora do ambiente da UTI.

O aposentado Antônio Galvão, de 90 anos, esteve hospitalizado por mais de trinta dias na UTI do HU-UFSCar e participou dessa intervenção terapêutica no início do mês de agosto de 2024. O atendimento em equipe trouxe resultados notáveis e perceptíveis também pela família que o acompanha. “Percebemos que ele melhorou bastante, evoluindo constantemente. Os profissionais do hospital nos ofereceram todo o suporte de informações e percebemos o quanto ele foi bem tratado aqui”, destaca Ida Galvão, filha do paciente.

Com uma localização privilegiada, o Solário do HU-UFSCar considera a existência de literatura demonstrando que práticas como essa podem contribuir com a recuperação, reduzir o estresse e melhorar o humor dos pacientes, indo além dos aspectos físicos, tratando também a saúde emocional e mental das pessoas internadas.

"Dentre inúmeras possibilidades, neste caso, o que esperamos é diminuir o delirium (distúrbio neuropsiquiátrico comum em idosos hospitalizados), melhorar a capacidade cognitiva e funcional, com ganho de autonomia, de senso de eficácia, de satisfação, melhoria do humor e de bem -estar, maior aproximação da família e isso tudo impactando positivamente no processo de tratamento e hospitalização”, destaca Mariana Fogar, terapeuta ocupacional do HU-UFSCar.

Como acontece

A retirada do paciente da UTI para atendimento no Solário só acontece após avaliação rigorosa e elaboração de plano terapêutico individualizado. Nem todos os pacientes têm condições clínicas que possibilitem a saída da UTI, mas aqueles cuja condição permite têm muito a se beneficiar, como explica o médico da Unidade do Paciente Crítico do HU-UFSCar, Gerhard Lauterbach. "Quem já está há mais de quinze dias sem ver a luz do sol, porque está dentro do ambiente de UTI, acaba sofrendo, entristecendo, e quando é idoso, episódios de confusão mental são recorrentes. Então, quando esses pacientes têm acesso à luz do dia é possível proporcionar um benefício psíquico e físico para eles e ajudar a melhorar o ritmo circadiano (noção de dia e noite)", ressalta o médico.

Para retirar o paciente é necessário que ele esteja hemodinamicamente estável. “A gente prepara bem o paciente antes e, durante a deslocação e a intervenção, contamos com a presença de uma equipe médica, de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional além da companhia da família”, pontua Fabiano Matos de Souza, fisioterapeuta do HU-UFSCar . “O que temos de resultado é o paciente mais consciente, ativo e orientado, com melhor interação com o ambiente, familiares e equipe, além da melhoria da condição que envolve aspectos biopsicossociais e espirituais”, garante Fogar.

O uso do Solário como parte do tratamento teve início desde a abertura da UTI adulto do Hospital, e é um exemplo de como o HU-UFSCar, vinculado à Rede Ebserh, valoriza a humanização do cuidado. Ao integrar esse espaço terapêutico às possibilidades de atendimento, o Hospital reafirma seu compromisso em oferecer um tratamento humanizado e de excelência, onde cada aspecto da experiência do paciente é considerado.

