Sodimac Dicico fecha loja de São Carlos no dia 30

A maior rede varejista de material de construção, Sodimac Dicico, decide encerrar suas atividades em São Carlos após 13 anos - Crédito: Maycon Maximino

A empresa Sodimac Dicico, maior rede varejista de material de construção do país, vai encerrar suas atividades em São Carlos no dia 30 de novembro, treze anos e três meses após sua inauguração, que ocorreu no dia 25 de agosto de 2011.

A loja de São Carlos é a 53ª do grupo, e fica na avenida Getúlio Vargas. Ela recebeu investimentos de R$ 4 milhões para sua construção. A instalação conta com uma área total de 4.400m².



Na loja os clientes podem encontrar mais de 40 mil itens entre azulejos, louças, metais, banheiras, tintas, esquadrias, fechaduras, iluminação, elétrica, hidráulica, material básico, utilidade doméstica e decoração.

A inauguração contou coma presença do ex-prefeito Oswaldo Barba e do então deputado federal Newton Lima, além dos diretores da Dicico, Dimitrios Markakis (presidente), Celso Souza (vice-presidente de expansão da Rede) e Walter Maciel (gerente da loja de São Carlos).



Na época foram gerados 80 empregos diretos e 30 indiretos. A loja ocupa a área no terreno onde funcionava a concessionária Javep. A Dicico tem mais de 40 lojas espalhadas pela capital e interior do Estado de São Paulo, além de um Centro de Distribuição. Ao todo a empresa emprega mais de 3 mil pessoas.





