Sítio Abirú busca voluntários para projeto de sustentabilidade

O Sítio Abirú e seus projetos de produção agrícola dentro da sustentabilidade - Crédito: Divulgação

Localizado entre São Carlos e Itirapina, na Rodovia Domingos Inocentini, o Sítio Abirú Orgânicos, está recrutando voluntários para expandir seus projetos de sustentabilidade. Graduada em Agricultura Biodinâmica pela BDAC do Reino Unido (Biodynamic Agriculture College UK), a gestora e administrativa do programa, Bruna Zaitun explica que o próximo passo será desenvolver estufas para produção de alimentos.

“Estamos trabalhando para formar uma frente voltada para bioconstrução utilizando os recursos disponíveis no sítio, como bambus, capins, barro, madeira e afins. O time contará com um projetista, uma pessoa na liderança das atividades e auxiliares para a implantação. As estruturas consistem em estufas para produção de hortaliças, banheiro seco, área de processamento e lavagem de verduras e legumes, galinheiro e terreiro. Qualquer indivíduo que se interesse em fazer parte, deve entrar em contato conosco pelo telefone (16) 99623-6088”, afirma Bruna.



Segundo ela, os encontros acontecerão de acordo com a disponibilidade dos participantes, sendo essa quinzenal ou uma vez ao mês. “Essa é uma oportunidade única para desenvolver habilidades em construções agrícolas e uso dos recursos naturais disponíveis em qualquer ambiente rural, sem gerar impacto na natureza”, comenta.



Bruna ressalta que as atividades do mês de dezembro serão feitas aos sábados, durante o período de 2h. “Elas incluem adubações específicas em sistema orgânico, coleta de sementes crioulas e nativas, cultivo de solo, plantio de árvores e mudas, nutrição e afins. Uma agenda será disponibilizada com os temas das atividades de cada sábado no final de novembro. Os interessados podem contatar a Abirú pelo telefone ou através das nossas redes sociais @abiru.organicos”.



De acordo com a gestora do projeto, as atividades dos sábados são um momento para partilhar, aprender e se envolver com a comunidade da Abirú. “Recebemos pessoas de diversas áreas de atuação, o que enriquece o aprendizado e as trocas durante as atividades”, conclui Bruna.





Leia Também