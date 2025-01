Sisu: IFSP está com 120 vagas abertas em São Carlos

IFSP São Carlos - Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) oferece, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, 141 cursos superiores distribuídos em 32 campi por todo o estado, totalizando 5.675 vagas. Dessas, 680 estão nos Campi Araraquara, Matão, São Carlos e São João da Boa Vista.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC), no período de 17 a 21 de janeiro de 2025. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 26 de janeiro.

Para se inscrever no Sisu 2025, é necessário que o estudante tenha concluído o ensino médio e participado da edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no qual deve ter nota superior a zero na prova de redação.

Os resultados do Enem 2024 foram divulgados na segunda-feira, 13 de janeiro, e podem ser acessados na Página do Participante.

Campus São Carlos – 120 vagas

Bacharelado em Administração – Integral – 40 vagas

Bacharelado em Engenharia Aeronáutica – Integral – 40 vagas

Bacharelado em Engenharia de Software – Integral – 40 vagas

