Sisu 2025: IFSP oferece 120 vagas em cursos superiores gratuitos em São Carlos

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) acaba de garantir mais uma oportunidade para estudantes ingressarem no ensino superior público de qualidade. Foi assinado o Termo de Adesão ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o primeiro semestre de 2025, ofertando 5.675 vagas em 141 cursos superiores distribuídos em 32 campi por todo o estado. No Campus Araraquara são oferecidas 160 vagas, no Campus Matão são oferecidas 160 vagas, no Campus São Carlos são oferecidas 120 vagas e no Campus São João da Boa Vista são oferecidas 240 vagas.

A metade das vagas está destinada ao atendimento da Lei nº 12.711/2012 — a Lei de Cotas, que abrange estudantes da rede pública de ensino, pessoas com baixa renda e Pretos, Pardos e Indígenas (PPI). Vale lembrar que, desde a edição passada do Sisu, também serão reservadas vagas a quilombolas.

Campus São Carlos – 120 vagas

Bacharelado em Administração – Integral – 40 vagas

Bacharelado em Engenharia Aeronáutica – Integral – 40 vagas

Bacharelado em Engenharia de Software – Integral – 40 vagas

