São Carlos pode ter temporal no final de semana - Crédito: arquivo SCA

Sexta-feira (22/12) e Sábado (23/12)



Céu com poucas nuvens, no período da manhã, na maior parte do estado de São Paulo. Contudo, a partir da tarde, há previsão de chuvas e trovoadas isoladas. Temperaturas estáveis.

Domingo (24/12) e Segunda-feira (25/12)



Um novo sistema frontal é esperado no estado de São Paulo, com chuvas por vezes de forte intensidade, acompanhadas de trovoadas e rajadas ocasionais.

Fonte: IPMET

