Sistema de Bibliotecas de São Carlos oferece curso de fotografia com celular

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Com o objetivo de transformar a visão em arte, o Sistema Integrado de Bibliotecas de São Carlos (Sibisc), da Secretaria Municipal de Educação (SME), está com inscrições abertas para a Oficina de Fotografia de Produtos usando o Celular.

A oficina é gratuita e será realizada nos dias, 03, 10 e 17 de setembro, todas as terças-feiras, das 14h às 16h, na Biblioteca Pública Amadeu Amaral, localizada na Rua São Joaquim, nº 735, no Centro.

Uma oportunidade para os interessados que amam fotografar, capturar imagens com qualidade, boa técnica e produzir fotografias impressionantes.

A oficina de fotografia é destinada para os amantes da natureza, visa ainda aprimorar as habilidades ou explorar um novo nicho, em vários níveis para fotógrafos amadores e profissionais, curiosos e criativos, novatos na arte de fotografar e deseja aprender desde o básico, com um curso que vai guiar passo a passo e oferecer a chance de elevar suas habilidades fotográficas e capturar a beleza do mundo de uma nova forma.

As inscrições e outras informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3374-4144 ou 3372-3493 ou pelo e-mail: sibi@educacao.saocarlos.sp.gov.br.

Leia Também