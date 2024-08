Sistema de alta pressão pós-frontal vai derrubar ainda mais as temperaturas neste sábado

Ruas molhadas no Jardim Bicão - Crédito: Gabriel Henrique

Frente fria na altura do litoral norte de São Paulo, ainda favorece muita nebulosidade e chuvas isoladas nos setores nordeste, leste e centro-leste do estado de São Paulo. No decorrer do dia este sistema desloca-se para o Rio de Janeiro. Nas demais regiões paulistas, a nebulosidade diminui gradativamente e não há mais previsão para chuva. Temperaturas estarão em declínio, devido entrada do sistema de alta pressão pós-frontal, com massa de ar frio frio associada.

Fonte IPMET



