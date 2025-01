Sincomercio e Prefeitura de São Carlos participam da 1ª Conferência Livre de Meio Ambiente do Sistema Comércio

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) realizou, na última sexta-feira (24), a 1ª Conferência Livre de Meio Ambiente do Sistema Comércio. Além de participar do evento, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio), Paulo Roberto Gullo, convidou o secretário municipal do Clima e Meio ambiente de São Carlos, José Wamberto Zanquim Junior, que juntamente com outros gestores, empresários e especialistas em sustentabilidade, discutiram cinco eixos temáticos prioritários.

José Wamberto Zanquim Junior agradeceu o convite do Sincomercio São Carlos e destacou as contribuições da conferência para o município. “Participamos desse evento de extrema importância representando a Prefeitura Municipal de São Carlos. Foram discutidas propostas para compatibilizar atividades empresariais e comerciais com a proteção ao Meio Ambiente, como por exemplo, o cuidado com a procedência ambiental que o município deve ter nos processos licitatórios e nas contratações. O resultado dessa conferência será importante para os municípios, para o estado e para todo o país”.

Promovido pelo Grupo Técnico de Trabalho sobre Meio Ambiente (GTT-MA) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a 1ª Conferência Livre de Meio Ambiente do Sistema Comércio aconteceu em formato online, com a temática Emergência Climática: Desafios e Soluções para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

O evento buscou engajar a participação de empresários, gestores, especialistas em sustentabilidade, representantes de sindicatos e federações e outros interessados em colaborar com a construção de soluções climáticas no âmbito do comércio.

As edições das conferências livres são etapas preparatórias da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), e permitem uma abordagem focada em setores específicos.

As propostas foram levantadas e servirão de base para a formulação de novas legislações e políticas públicas, considerando o impacto transversal das mudanças climáticas sobre todos os setores econômicos e sociais. Dessa forma, essa primeira edição será uma oportunidade ideal para os representantes dos setores do Comércio de bens, serviços e turismo identificarem os principais desafios e apontarem as soluções viáveis frente à emergência climática. O objetivo é levantar as demandas e necessidades desses setores estratégicos, em cinco eixos temáticos prioritários: Mitigação | redução da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE); Adaptação e Preparação para Desastres | prevenção de riscos e diminuição de perdas e danos; Justiça Climática | superação das desigualdades; Transformação Ecológica | descarbonização da economia com mais inclusão social e Governança e Educação Ambiental | participação e controle social.

Na ocasião, as contribuições e sugestões foram apresentadas e debatidas. A partir daí, as propostas serão levadas para a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, garantindo a participação ativa na etapa nacional e fortalecendo a resiliência dos setores representados.

