Sicoob Crediacisc doa ar-condicionado para Projeto CorAção

Crédito: divulgação

Representantes do Sicoob Crediacisc estiveram na ONG Projeto CorAção, que funciona no Jardim Zavaglia, para verificarem o funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado doados à entidade.

A presidente da cooperativa, Lídia Maria Mendes, o diretor José Fernando Domingues e o conselheiro Sílvio Possato estiveram na ONG. “Ficamos impactados pelo carinho que recebemos de todos, em especial das crianças”, comenta Lídia.

A ONG atende 150 crianças com aulas de dança, música, culinária, informática, entre outros cursos. Também oferece cursos profissionalizantes para cerca de 100 famílias à noite ou aos finais de semana. “Impactamos a vida de 4 mil pessoas com as nossas ações e somos gratos a todos os nossos apoiadores”, observa Antônia Ishikawa.

A decisão do Sicoob Crediacisc de trocar os aparelhos de ar-condicionado gerou o descarte dos aparelhos antigos, que passaram por manutenção e foram instalados pela cooperativa nas salas de aula do Projeto CorAção. “Os aparelhos de ar-condicionado trouxeram muito mais conforto para as nossas crianças. Elas ficaram muito felizes”, destaca Silvana Furtado.

Para a presidente do Conselho de Administração do Sicoob Crediacisc o carinho demonstrado pelas crianças por meio de mensagens escritas e desenhadas foi o maior exemplo de gratidão.

“Ficamos felizes de poder contribuir com essa comunidade e agradecemos a todos os nossos cooperados que de uma forma ou outra nos apoiaram nessa ação”, salienta Lídia. Conheça mais sobre a ONG, https://myprojetocoracao.org/.

