Sicoob Crediacisc amplia oferta dos produtos de investimento

O Sicoob Crediacisc recebeu a visita dos profissionais da Central Cecresp com o objetivo de ampliar a oferta dos produtos de investimento.

"Temos muitos cooperados que são investidores e nosso objetivo é aumentar a oferta de produtos", destacou o diretor presidente, Marcos Martinelli.

Segundo o diretor operacional da cooperativa, Adão Luís Garcia, a Central Cecresp irá colaborar com treinamento e agilidade em outras linhas de financiamento.

"Em breve teremos novas linhas de financiamento para, por exemplo, crédito rural", frisa. A prioridade da cooperativa é atrair os investidores para o mercado de renda variável.

O Sicoob já disponibilizou o Home Broker, uma plataforma de investimentos que conecta os cooperados diretamente com o mercado de ações no pregão eletrônico.

"O objetivo é estimular os cooperados a investir e, ao mesmo tempo, simplificar o acesso aos produtos disponíveis na Bolsa de Valores", explica Garcia.

Por meio do Home Broker é possível investir em renda fixa – RDC, LCA, LCI e Tesouro Direto – e também em renda variável – ações e fundos imobiliários.

Um dos pilares do cooperativismo de crédito é oferecer produtos e serviços com taxas e tarifas mais justas e competitivas. Com o Home Broker não será diferente, a taxa de corretagem será de R$ 2,10 para ações e BDRs e isenta para operações com fundos imobiliários e ETFs.

