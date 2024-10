Sicoob Crediacisc alerta contra golpes via pix

Golpe celular - Crédito: Freepik

A diretoria do Sicoob Crediacisc alerta os cooperados e comunidade em geral para os golpes que envolvem o uso do pix. Golpistas estão utilizando o nome da cooperativa de crédito e de funcionários.



O pix é uma ferramenta importante, mas que requer cuidados. O mesmo cuidado que é preciso ter ao pagar um boleto ou ao responder a um link de whatsapp..



De acordo com o relato de cooperados, os golpistas estão utilizando no nome do Sicoob Crediacisc e até de funcionários para solicitar a "devolução" ou "estorno" do PIX feito errado. Solicitam a senha do cooperado.



Como forma de garantir um uso mais seguro, o Sicoob tornou obrigatório o cadastro do favorecido para transações superiores a R$ 1 mil. Nestes casos, é preciso cadastrar apenas uma vez a chave pix no aplicativo da cooperativa.



Dicas para não cair no golpe do pix



• Não responder ou clicar em mensagens enviadas por whatsapp sobre o PIX



• Nunca forneça senha nem dados como código CVV, número e validade em ligações ou mensagens que receber para cadastramento, atualização ou confirmação da chave Pix ou para qualquer outra finalidade;



• Nunca faça transferências, TEDs, DOCs ou pagamentos em sua conta para fazer um teste para utilização do Pix;



• O Sicoob não solicita que acesse seus dispositivos remotamente para habilitar o Pix;



• Na hora de realizar sua transação utilizando a chave Pix, confira os dados do “recebedor” da transação, seja pessoa ou estabelecimento;



• Lembre-se, o cadastramento da chave Pix é realizado pelo App Sicoob instalado no seu celular.

Leia Também