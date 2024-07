Show de Belo e Pixote na Oasis Eventos gera reclamações por longas filas e trânsito na região

Oasis: frequentadores reclamaram de problemas na saida no último show - Crédito: Google Maps

O show dos cantores Belo e Pixote, realizado na última segunda-feira (8) na Oasis Eventos, em São Carlos, gerou diversas reclamações por parte do público e moradores da região. Segundo relatos, na saída do evento houve longas filas de espera no estacionamento, que chegaram a quase três horas.

Um leitor do São Carlos Agora, que preferiu não se identificar, relatou sua experiência via Whatsapp: "Fomos ao show do Belo e ficamos quase 3 horas pra sair do estacionamento. Bizarro! Um absurdo!".

Moradores do Jardim Embaré também registraram transtornos devido ao grande número de veículos que se dirigiam ao evento. A fila de carros chegou até a rotatória da Rodovia Washington Luís, dificultando o acesso ao bairro.

Ouvido pela reportagem, o responsável pela Oasis Eventos afirmou que a capacidade do estacionamento da casa se esgostou e motoristas passaram a parar do lado de fora, na via de acesso ao local. Quando o show acabou, quem estava no estacionamento teve que esperar quem parou do lado de fora sair, provocando a demora. Ele também afirmou ter percebido que havia menos motoristas de aplicativo trabalhando neste dia em relação a outros eventos realizados na casa de eventos.

