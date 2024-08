Sexta-feira começa com céu nublado e há previsão de chuva ao longo do dia

Sexta começou com céu parcialmente nublado - Crédito: SCA

A sexta-feira começou com céu nublado com chuvas na divisa de São Paulo com o Paraná. Ao longo do dia pode chover na região de São Carlos.

Durante a tarde, a nebulosidade começa a diminuir a partir do oeste e sul paulista, devido ao rápido deslocamento da frente fria pelo estado e pela entrada do sistema de alta pressão pós-frontal, o qual ocasionará acentuado declínio nas temperaturas. As temperaturas mínimas em alguns municípios deverão ocorrer no final do dia. Em São Carlos, a máxima não deve passar dos 25ºC.

Fonte IPMET

