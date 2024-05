Servidores do Hospital Universitário de São Carlos iniciam greve nesta segunda-feira

SIGA O SCA NO

Funcionários em greve anterior - Crédito: arquivo SCA

Após a rejeição da proposta apresentada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2024/2025, os trabalhadores do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar) entrarão em greve por tempo indeterminado a partir das 7h desta segunda-feira (6).

Segundo Regina Ferreira Cardoso, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Públicas de Serviços Hospitalares de São Carlos, a empresa EBSERH propôs um aumento de 2,15% nas cláusulas econômicas, que foi apreciada em assembleias em todos os estados brasileiros, sendo totalmente recusada. Disse ainda que "as entidades sindicais estão pedindo 14,07% de aumento e outras reivindicações como aumento do auxilio alimentação".

Em relação ao atendimento ao público, ela explicou que os setores essenciais devem ser mantidos em funcionamento. "Estamos nos organizando para manter os setores essenciais funcionando, pois somos um hospital e é preciso ter cuidado".

Ainda nesta segunda-feira haverá uma audiência de mediação entre as entidades e a empresa, às 9h30 em Brasília.

O portal São Carlos Agora entrou em contato com o assessoria de imprensa do hospital e aguarda um posicionamento. Assim que tivermos um retorno essa publicação será atualizada.

