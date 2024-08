Servidores da UBS Santa Paula sofrem com atos de vandalismo e insegurança em São Carlos

Desconhecidos espalharam fezes nos veículos -

Servidores da Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Paula, localizada em São Carlos, estão vivendo momentos de angústia e insegurança devido a uma série de atos de vandalismo. Nos últimos meses, os funcionários têm sido alvo de ataques constantes a seus veículos, com o uso de substâncias nojentas e objetos, como fezes humanas, óleo de peixe e até mesmo um pênis de borracha.

Os incidentes ocorrem com frequência nas imediações de um prédio desocupado na Rua Luiz Saia, esquina com a Miguel Petroni, que está sendo utilizado por usuários de drogas.

"Há um mês aconteceu primeiramente comigo. Estacionamos os carros no terreno junto à UBS ou no estacionamento na rua Luis Saia desse prédio abandonado. Tacaram fezes humanas no meu carro, passaram nas portas nos vidros nos limpadores do parabrisa, esfregaram no carro todo na frente, depois aconteceu o mesmo com o carro de uma das médicas", relatou uma das servidores que não quis se identificar. Segundo ela, os ataques parecem direcionados para atingi-las.

O último caso foi registrado nesta sexta-feira (23), quando dois carros de funcionárias foram atacados. Desconhecidos espalharam fezes nos veículos.

Com outro servidor jogaram óleo de peixe nos vidros e colocaram um pênis de borracha no limpador de parabrisa, danificando o veículo.

A situação tem gerado grande preocupação entre os profissionais de saúde, que temem por sua segurança e pela de seus veículos. Além disso, a presença de usuários de drogas e o acúmulo de lixo nas proximidades da UBS têm contribuído para um ambiente insalubre e inseguro.Eles pedem providências.

Leia Também