Senac São Carlos está com mais de 40 bolsas de estudos gratuitas para cursos na área de Comunicação

O Senac São Carlos está ofertando mais de 40 bolsas de estudos, 100% gratuitas, para quem deseja entrar na área do rádio ou audiovisual, por exemplo, com os cursos de Radialista – setor locução e Radialista – sonoplastia. Os dois títulos possuem 300 horas de duração e são presencias.

A unidade possui laboratórios de última geração com todos os equipamentos e softwares que os estudantes precisam para desenvolver suas habilidades durante os cursos, além de docentes com sólida experiência na área. Vale lembrar que radialista é uma profissão regulamentada no Brasil. Após receber o certificado no final do curso, o aluno poderá solicitar o registro profissional da categoria na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) para poder atuar na área.

Os interessados devem fazer a inscrição no site da unidade: https://www.sp.senac.br/senac-sao-carlos. As vagas ofertadas são por meio do Programa Senac de Gratuidade. Para se candidatar, o interessado deve ter renda familiar de até dois salários mínimos federais por pessoa. As bolsas de estudo podem ser solicitadas a partir de 20 dias antes do início das aulas do curso desejado.

Serviço:

Senac São Carlos

Endereço: Rua Episcopal, 700 – Centro – São Carlos/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-sao-carlos

