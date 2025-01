Senac oferece bolsas gratuitas em São Carlos; confira os cursos

Senac São Carlos - Crédito: divulgação

As unidades do Senac em Araraquara e São Carlos disponibilizarão mais de 5.300 bolsas de estudo totalmente gratuitas no primeiro semestre de 2025. As oportunidades abrangem diversos cursos técnicos e livres, oferecendo uma chance para quem deseja melhorar o currículo e conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho.

As vagas estão distribuídas em todas as unidades do Senac no estado de São Paulo, com destaque para mais de 58 mil bolsas na capital, 23 mil na Grande São Paulo e 99 mil em cidades do interior e litoral paulista.

O programa faz parte do Programa Senac de Gratuidade, que já beneficiou mais de 1,5 milhão de pessoas em 15 anos. As inscrições devem ser feitas no site da instituição, com antecedência de 20 dias antes do início do curso, sempre ao meio-dia, respeitando a ordem de chegada na fila virtual.

Para participar, é necessário comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais por pessoa.

Entre os cursos oferecidos no Senac São Carlos, destacam-se Técnico em Computação Gráfica, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Programação de Jogos Digitais e Língua Brasileira de Sinais 1, entre outros.

Mais informações e inscrições: www.sp.senac.br/bolsas-de-estudo.

