Seminário de Coisas Legais será realizado na USP São Carlos

Tudo começou no dia 15 de março de 2011, quando o professor Leandro Aurichi ministrou o primeiro Seminário de Coisas Legais no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Era sexta-feira, 13h13, e ele mostrou uma lista de coisas legais: alguns problemas de diversas áreas da matemática que poderiam ser abordados por quem tivesse coragem de assumir o palco em futuras sextas-feiras, às 13h13.

Não faltaram corajosos estudantes de graduação, pós-graduação, jovens professores e experientes pesquisadores dispostos a falarem sobre coisas tão legais quanto o Teorema do Sanduíche de Presunto, os Problemas de (quase) um milhão de dólares, e ainda para explicar Como ganhar no Banco Imobiliário após infinitas jogadas, Como estar certo mesmo estando errado, e Como usar o infinito a seu favor.

A lista de temas abordados nas apresentações é divertida e leve, como a proposta do projeto: acabar com aquele medo que muito aluno tem da matemática. A tarefa não é fácil, mas, por meio de exemplos modernos, os palestrantes buscam mostrar que não há nada de assustador nesse campo científico, pelo contrário, a matemática é cheia de encantos, como revelou Éricles Barbosa Lima, dia 5 de maio de 2017, na edição 72 do Seminário, que foi sobre o tema Quando a incerteza for o que há de mais certo:

Viver é preciso.

Por isso, “Como melhor viver?”

é interessante de se responder

Façamos algo disso

Ou melhor, tentemos fazer

E quando se começa a tentar,

que o mundo é incerto

é preciso lembrar

Quão incerto?

Disso temos que tratar

Mas, o que é que podemos disso tirar?

é onde queremos chegar

Vejamos como a matemática pode nos ajudar.

Essa não foi a única vez que o Seminário de Coisas Legais uniu a poesia à matemática. No dia 21 de outubro de 2016, o professor Marcos Nereu Arenales, do ICMC, discorreu sobre a realidade interior de cada um de nós, inspirando-se no poema “Não basta abrir a janela”, de Fernando Pessoa:

Não basta abrir a janela

Para ver os campos e o rio.

Não é bastante não ser cego

Para ver as árvores e as flores.

É preciso também não ter filosofia nenhuma.

Com filosofia não há árvores: há ideias apenas.

Há só cada um de nós, como uma cave.

Há só uma janela fechada, e todo o mundo lá fora;

E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse,

Que nunca é o que se vê quando se abre a janela.

Poesia, arte, psicologia, neurociência, filosofia, aviação, economia, esporte, engenharia, computação: essas e tantas outras áreas já se combinaram com a matemática durante a primeira centena de episódios dos Seminários de Coisas Legais. Depois dessa incrível jornada, só resta uma certeza em relação ao futuro: a matemática sempre pode se tornar uma atividade divertida.

TUDO COMEÇA ANTES DO COMEÇO

Para sermos exatos matematicamente falando, é preciso considerar que a história do Seminário de Coisas Legais começa antes deste ponto exato na linha do tempo: 15 de março de 2011. Em algum momento impreciso nessa linha infinita, cerca de quatro a cinco meses antes, a ideia começou a ser aventada pelos professores Eduardo Tengan, atualmente professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e Leandro Aurichi, professor do ICMC que continua na coordenação do projeto.

Quem revela os detalhes da história do projeto é a professora Marina Andretta, que passou a coordenar a iniciativa em parceria com Aurichi depois da saída de Tengan. Com o sucesso do Seminário, a sala 4-001, que abarcou as primeiras edições, começou a ficar pequena para acomodar todos os entusiastas da matemática. Então, as apresentações passaram a acontecer no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano do ICMC, onde ocorrem até hoje.

É lá que, na próxima sexta-feira, 14 de abril, às 13h13, o professor Aurichi volta ao palco para mostrar uma nova lista de coisas legais. Será imperdível, tal como foram todas as demais 99 edições do Seminário de Coisas Legais.

