Semana Diocesana de Francisco começa nesta sexta-feira

03 Out 2024 - 20h03

03 Out 2024 - 20h03 Por Assessoria

No dia 4 de outubro de 2024, memória de São Francisco de Assis, a Diocese de São Carlos lançará, por iniciativa do bispo diocesano Dom Luiz Carlos Dias, a Semana Diocesana de Francisco.

O objetivo da Semana Diocesana de Francisco é conscientizar a Igreja e a população sobre a crise climática enfrentada nos últimos anos, evidenciada na região da diocese pelos incêndios e a seca prolongada, resultantes da intervenção humana.

Segundo Dom Luiz, a iniciativa busca recordar que todos tem responsabilidade com a Casa Comum, o planeta Terra: “É preciso ter sensibilidade e percepção de que as alterações climáticas são um dos principais desafios que a sociedade e a comunidade global têm de enfrentar. Precisamos pensar na problemática ecológica conjuntamente, integrando natureza e sociedade”.

A escolha da data, 4 de outubro, nos recorda São Francisco, patrono da ecologia: “Esse santo soube ouvir a voz do Criador pelas criaturas e com elas viver harmonicamente. É um personagem atualíssimo, que convida à contemplação da criação, que transmite uma mensagem clara do amor de Deus por nós”, diz o bispo.

Todas as paróquias da Diocese de São Carlos são chamadas a realizar um gesto concreto durante esta semana, seja com o plantio de árvores ou conscientizando sobre o cuidado com a Casa Comum.

O lançamento da Semana Diocesana de Francisco será nesta sexta (4/10) às 9h na Paróquia São Francisco de Assis em São Carlos, na Rua Ceará, 480, Jardim Pacaembu.

