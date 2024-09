Semana de Fitoterapia acontece em São Carlos entre os dias 9 e 14 de setembro

Atividades acontecem em vários locais de São Carlos e as inscrições estão abertas - Crédito: Pixabay

Entre os dias 9 e 14 de setembro, São Carlos será sede da 8ª Semana de Fitoterapia, com atividades gratuitas, abertas ao público e voltadas à imersão profunda no universo das plantas medicinais, promovendo a interseção entre ciência, saberes tradicionais, agroecologia e sustentabilidade. A iniciativa é uma parceria entre a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Prefeitura Municipal de São Carlos, Fundação Educacional de São Carlos (FESC) e a Comissão Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e Educação Popular em Saúde (COMPICS&EPS). Informações completas sobre a Semana estão em https://linktr.ee/semanafitoterapiasaocarlos.

Em linhas gerais, a fitoterapia é o uso de plantas medicinais em diferentes formas farmacêuticas para o tratamento de doenças. A iniciativa da Semana visa valorizar e difundir o conhecimento sobre a Fitoterapia como uma Prática Integrativa Complementar (PIC), destacando seu papel na promoção e recuperação da saúde. Neste ano, o evento terá confluências com a Agroecologia, trazendo a importância da produção de alimentos orgânicos e sustentáveis, bem como a relação entre saúde e meio ambiente.

A abertura do evento será no dia 9 de setembro, às 14 horas, no Paço Municipal e, ao longo da semana, várias atividades serão realizadas em locais distintos de São Carlos. Haverá palestras, workshops, visita à horta educativa e oficinas. O encerramento será no dia 14/9 com a Feira Orgânica de São Carlos. A programação completa está no site, assim como as orientações para inscrição. O acesso à página e às redes sociais do evento pode ser feito pelo link https://linktr.ee/semanafitoterapiasaocarlos.

As atividades são abertas a todas as pessoas interessadas, incluindo profissionais da saúde, estudantes, professores, raizeiros e a comunidade em geral.

