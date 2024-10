Semana da Computação da UFSCar tem início na próxima segunda

Crédito: Divulgação

Os alunos do Departamento de Computação (DC) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realizam, entre 28 de outubro e 1º de novembro, a 12ª Semana Acadêmica da Computação (SECOMP). O evento é gratuito e aberto ao público, sendo uma oportunidade para todos os interessados em Tecnologia e Computação, independentemente de estarem ou não matriculados em uma instituição de ensino.

Neste ano, a SECOMP contará com diversas atividades, como palestras, minicursos, flash talks, feira empresarial, palestras empresariais, competições e a tradicional Gamenight, um evento que ocorre durante a madrugada toda.

As competições da SECOMP XII serão um dos grandes destaques. Em parceria com outras entidades estudantis e empresas patrocinadoras, o Hackathon, M@U e Capture the Flag irão desafiar os participantes a resolver problemas complexos de forma inovadora.

Já no Enterprise Day, os participantes poderão interagir com empresas patrocinadoras em estandes, assistir a palestras corporativas e participar de processos seletivos exclusivos. Será um dia focado em networking e troca de experiências.

As atividades acontecem no Departamento de Computação (DC) e no Anfiteatro Bento Prado Júnior, ambos na área Norte do Campus São Carlos. A entrada é gratuita e aberta a todo público. As inscrições devem ser feitas pelo site https://app.secompufscar.com.br. Mais informações e atualizações sobre o evento no site www.secompufscar.com e nas redes sociais @secompufscar.

