Semana começa com forte calor no estado de SP; confira a previsão para os próximos dias

Segunda-feira (23/09) a Quinta- feira (26/09)



Tempo estável, com predomínio de sol e pouca nebulosidade em todo o estado de São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar seco. Temperaturas elevadas.



Sexta- feira (27/09)



O dia começa com pouca nebulosidade e sem chuva no estado de São Paulo. No entanto a aproximação e passagem de uma nova frente fria, ocasiona formação de nebulosidade e ocorrências de chuvas isoladas sobre o estado de São Paulo.

Fonte IPMET

