Semáforo é derrubado após acidente na região do cemitério Nossa Senhora do Carmo

Crédito: Colaborador SCA

Um semáforo foi derrubado após um acidente ocorrido na madrugada deste domingo (26), no cruzamento da avenida São Carlos, com a Salgado Filho, na região cemitério Nossa Senhora do Carmo. A equipe do departamento de trânsito da Prefeitura Municipal está no local e alerta que os demais equipamentos existentes no cruzamento estão operando no sistema amarelo piscante.

Os motoristas devem ter atenção para transitar pela região.

