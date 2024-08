Segurança que foi espancado no Centro apresenta melhora e é transferido para enfermaria

SIGA O SCA NO

O segurança Everton Braga, 42, que foi brutalmente espancado no final do mês passado no Centro de São Carlos, apresentou melhora, recebeu alta da UTI e foi para o quarto. Ele está internado na Santa Casa de São Carlos.

Segundo uma amiga, ele precisou ser submetido a uma traqueostomia, contudo, a previsão para deixar o hospital é nos próximos dias.

Everton foi encontrado caído por volta das 3h na rua General Osório, no Centro. Ele foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e encaminhado até a Santa Casa.

Uma testemunha presenciou as agressões e disse ter escutado uma mulher dizendo “Para David” para um dos homens.

Ao perceberem que haviam sido flagrados, eles fugiram em um carro escuro.

O caso segue sob investigação e qualquer informação sobre os autores do crime poderá ser repassada ao telefone do disque-denúncia através do número 181.

