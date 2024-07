Segurança pública e serviços públicos realizam operação em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com apoio da Secretaria de Segurança e da Guarda Municipal, realizou uma operação em várias áreas públicas da cidade.

A operação foi realizada a partir de denúncias por parte de moradores das regiões da Rodoviária, da Vila Pureza, do Cemitério Nossa Senhora do Carmo (Praça Independência) e do pontilhão da Avenida São Carlos.

Participaram da operação servidores da Secretaria de Serviços Públicos que utilizaram 3 caminhões para a retirada de resíduos sólidos e inservíveis desses locais, além de 4 viaturas da Guarda Municipal.

Durante a operação foram abordadas 43 pessoas, sendo 31 homens e 12 mulheres, a maioria moradores em situação de rua de outras cidades como Americana, Araraquara, Ribeirão Preto, São Paulo, Leme e Itirapina.

De acordo com Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, essas pessoas acumulam muito lixo e resíduos sólidos, nesses locais. “Todas as doações que recebem, principalmente marmitex, eles comem e depois deixam os restos espalhados, garrafas também utilizam e depois jogam, muitas se transformam em criadouros para o mosquito transmissor da dengue. Tudo isso cria um mal cheiro e a vizinhança reclama”, explica Gardini, lembrando que durante as abordagens a Guarda Municipal detectou que muitos são usuários de drogas e alguns possuem histórico policial.

O secretário ressalta que são oferecidas opções para que essas pessoas deixem as ruas. “São Carlos possui o Centro POP que oferece cursos, oficinas, ticket para refeição, além das Casas de Passagem. O município também tem parceria com igrejas, congregações e ONG’s que oferecem esse serviço. "Muitos, infelizmente, não topam ir para esses locais em virtude do consumo de droga e de bebida alcóolica", relata o secretário.

As pessoas de outros municípios foram orientadas a procurar a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social para que consigam retornar as cidades de origem. Uma mulher foi encaminhada para tratamento de saúde.

O Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu em liminar que os estados, o Distrito Federal e os municípios façam a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua às zeladorias urbanas e aos abrigos.

Durante a operação foram recolhidos cinco caminhões com lixo desses locais.

