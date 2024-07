Segunda-feira será de frio, mas temperaturas voltam a subir gradativamente a partir de amanhã

SIGA O SCA NO

Frio - Crédito: Agência Brasil

Segunda-feira (01/07)



Frente fria afasta-se do estado de São Paulo, mas áreas de instabilidade se formam em algumas regiões do estado, provocando aumento da nebulosidade e chuvas isoladas. Temperaturas seguem com declínio. A temperatura máxima não deve ultrapassar os 25ºC em São Carlos.

Terça-feira (02/07) até sexta-feira ( 05/07)



O Tempo volta a ficar estável no estado de São Paulo, devido ao predomínio de uma massa de ar seco. Portanto, para os próximos dias a previsão é de céu claro a poucas nuvens e sem chuva em todas as regiões paulistas. Temperaturas em gradativa elevação.

IPMET

