Secretários se reúnem e programam últimos dias da gestão Airton Garcia

Os secretários municipais se reuniram na manhã desta segunda-feira (11/11), na Sala dos ex-prefeitos de São Carlos com o objetivo de prestar contas e programar a demanda de serviços públicos e atendimento à população nos últimos 45 dias da gestão do prefeito Airton Garcia.

Durante a reunião do secretariado com informações e orientações para os últimos 2 meses da gestão do mandato do prefeito Airton Garcia foi lembrado que nos 8 anos de governo a atual gestão cumpriu metas do plano de governo, com controle eficiente das despesas em restos a pagar. “Queremos encerrar os últimos meses de gestão seguindo a execução do cronograma das obras e principalmente atender a Lei de Responsabilidade Fiscal”, destaca o secretário da Fazenda, Mário Antunes.



O prefeito Airton Garcia vai entregar A Prefeitura de São Carlos para o prefeito eleito Netto Donato com menor dívida da série histórica. Atualmente a dívida do município a longo prazo é de R$ 246.996.885,53, o que corresponde a 17,69% da receita corrente líquida. Em 2006 esse percentual chegou a R$ 39,41%; em 2007 subiu para 39,80%, depois em 2008 começou a cair, ficando em 34,10%, em 2013 já estava em 19,78%, mas voltou a subir durante três anos consecutivos, voltando a cair a partir de 2017.

“Este é o menor endividamento em relação à receita, desde que os números começaram a ser contabilizados, em 2006. Pudemos conversar com cada secretário, entender o trabalho de cada pasta e orientar as próximas demandas nos últimos 45 dias de gestão, para atendermos a Lei de Responsabilidade Fiscal em pontos como restos a pagar compatíveis com os valores financeiros e explicamos tecnicamente a necessidade de enfatizar e aprimorar ainda mais a gestão a ser feita nos contratos que cada secretaria dispõe”, explicou Mário Antunes.



Antunes ressalta ainda que a administração do prefeito Airton Garcia sempre trabalhou no atendimento as demandas do município, mas com muita responsabilidade fiscal.

“As contas de 2022 da Prefeitura de São Carlos foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), com parecer favorável do órgão responsável pela fiscalização e controle fiscal e orçamentário dos municípios e do Estado. Esta é a sexta aprovação de contas da administração do prefeito Airton Garcia e evidencia o trabalho de todos feito com responsabilidade fiscal e gestão eficiente dos recursos públicos”, salienta o secretário da Fazenda.



O secretário de Governo Lucas Leão explica que a pedido do prefeito Airton Garcia o secretariado se reuniu para conversar principalmente sobre as demandas nesta reta final da gestão, para prestar contas daquilo que realizado pelas secretarias e realizar a programação de atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal. “Foi uma reunião positiva, para avaliarmos as ações e políticas públicas implantadas, como devemos agir para corrigir as eventuais situações de ajustes tendo em vista que o prefeito sempre foi preocupado com a estabilidade financeira do município. Portanto, a avaliação é positiva, foi mais um ano em que a Prefeitura realizou investimentos na infraestrutura, em áreas como Educação, Saúde. O prefeito Airton nos cobrou para mantermos o bom atendimento à população e encerrarmos o ano da melhor forma na questão financeira e que cada secretaria cumpra com a programação e as diretrizes estabelecidas para o ano de 2024” finaliza Leão.

